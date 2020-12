Purmerendse krijgt zwaar vuurwerk door brievenbus: "Hond gepakt en naar buiten gegaan"

Het is een wonder dat er geen brand is ontstaan door het vuurwerk: het knalde dwars door het gordijn dat voor de deur hing. In eerste instantie merkten Tanja en haar man niet dat de schade zo groot was. "Ik heb mijn hond onder mijn armen genomen en ben naar beneden gegaan", zegt Tanja.

Het politiebureau is om de hoek. Voordat Tanja en haar man buiten waren stonden er al agenten voor de deur.

Cobra

Inmiddels is er forensisch onderzoek gedaan. Tegen Tanja is gezegd dat het '1000 procent zeker' om een Cobra gaat, zwaar illegaal vuurwerk. Tot aan de trap is er koperdraad van het vuurwerk gevonden.

Naast de schade is er de boosheid. Tanja: "Misschien is het een stom grapje, denkt iemand dat het leuk is om te doen. Maar ik moet vannacht weer naar bed. Je wordt bedreigd in je veilige haven, in je huis."

