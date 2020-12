Voldoendes voor nieuwe basisschool: "Ik was er stil van"

WORMER - Het had wat voeten in de de aarde: het starten van een nieuwe basisschool in Wormer. Een groep enthousiaste ouders hebben hier jaren voor gestreden, omdat ze veel onvreden hadden over het standaard onderwijs. De Eigen Wijs bestaat nu zo'n drie jaar en dus was het tijd voor de onderwijsinspectie om langs te komen, met goede cijfers tot gevolg.

Schoolleider en bestuurder Jet Meelker is vanaf het begin betrokken geweest bij het oprichten van de school. Het begon allemaal in Oostknollendam, waar ouders een nieuwe school wilde starten. Oostknollendam bleek qua regelgeving niet de juiste locatie te zijn, maar Wormerland was een goede optie.

Lekker wiebelen

In 2016 werd de nieuwe school goedgekeurd door het ministerie van onderwijs en hiermee kreeg het bestuur groen licht om te starten. Het grootste verschil met het regulier onderwijs is dat De Eigen Wijs vindt dat elk kind zijn of haar eigen weg moet kunnen volgen. De kerndoelen blijven hetzelfde, maar elk kind kan op zijn of haar manier, kennis die zij van de leraren krijgen, eigen maken. Voor de een is dit via beeld, voor de ander juist met woorden. Om deze lesstof eigen te maken spelen kinderen spelletjes.

Blij met de uitslag

Elke vier jaar wordt een school en het bestuur beoordeeld door de onderwijsinspectie. De controle is op elke basisschool in Nederland hetzelfde. Meelker: "Toen we hoorde dat we op alle onderdelen die ze onderzocht hadden voldoendes hadden, was ik er eigenlijk een beetje stil van."



Juf Tessa is de stamcoach uit groep 3/4 A en weet wel waarom dit onderwijs zo goed werkt: "Ik merk, als ik zo naar de kinderen kijk, dat het ook mijn behoefte was, vroeger. En nu pas weet ik dat ik wat meer beweging nodig had en wat meer aandacht. En dat probeer ik deze kinderen te bieden."

Meer leerlingen

Met de positieve resultaten is de school voorlopig veilig. Een nieuwe school moet groeien, dus daar droomt Meelker ook van: "Onze droom is om 250 leerlingen te hebben, zodat we ons concept nog veel beter kunnen uitvoeren. Dat we de mogelijkheid hebben om op maat onderwijs te kunnen bieden. Dat is daar we het voor doen hè, voor stralende kinderen."