Politie neemt verdachte auto in beslag voor aanrijding 8-jarige Mathias

ENKHUIZEN - De politie heeft een auto in beslag genomen die voldoet aan het signalement van de auto die wordt gezocht voor het aanrijden van de 8-jarige Mathias afgelopen zaterdag. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om de auto gaat, die betrokken is geweest bij de aanrijding. Er is nog geen bestuurder aangehouden.

Inter Visual Studio/Danielle Rood

Zaterdag zag een agent een auto zonder verlichting wegrijden. Toen de agent deze staande wilde houden sloeg de bestuurder op de vlucht en raakte op de Havikshoek in Enkhuizen met zijn auto het portier van een andere auto. Hier wilde de 8-jarige jongen op hetzelfde moment in de auto stappen. Op het moment dat Mathias in wilde stappen, wordt de autodeur met een klap in zijn rug geduwd waardoor hij met zijn gezicht tegen de auto wordt aan gesmeten. "Hij moest met de ambulance naar de spoedeisende hulp. Het gaat iets beter, de ergste schrik is voorbij. Hij heeft een gebroken tand en een hechting in zijn lip", vertelt zijn vader Nico Vredengoor eerder aan NH Nieuws.

De politie heeft de auto meegenomen voor verder onderzoek. Vooralsnog wordt de eigenaar van de auto niet vanzelfsprekend verdacht van de aanrijding zelf. Eerst moet de politie vaststellen of het inderdaad de juiste auto is die in beslag is genomen.