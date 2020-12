Konijnen bekogelen met ballen in sporthal Waarland

WAARLAND - Konijntjes bekogelen met ballen: het kan sinds kort in de sporthal van Waarland dankzij een interactieve muur die daar is geplaatst. Projecties op de wand stimuleren leren, spelen en bewegen, licht- en geluidseffecten dragen er verder aan bij.

Door bewegingsdetectie van een 3D-camera wordt op het scherm ter plekke gereageerd op het gedrag van en interactie tussen spelers. Het bestuur van Badpop, dat 20.000 euro meebetaalde aan de investering, demonstreerde gisteren de Lü, de interactieve muur.

De sporthal zelf is ook splinternieuw, hij werd in september met stille strom in gebruik genomen. De handbaldames van Con Zelo mochten de hal toen inwijden bij hun eerste zaalwedstrijd in eigen huis. Ruim 200 vrijwilligers staken het afgelopen jaar duizenden uren in de bouw van de hal. Inmiddels wordt de hal intensief gebruikt door jong en oud.