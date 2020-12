Henny Huisman brengt ode aan de zorg met kerstlied: "Ze hebben zo hard gewerkt"

BAKKUM - Vergeet Mariah Carey of Chris Rea. Onze eigen Henny Huisman en zijn familie hebben een kerstlied opgenomen om zo een ode te brengen aan de zorg. Met het geld dat ze inzamelen, willen ze kerstpakketten laten bezorgen bij ic-personeel in ziekenhuizen in Alkmaar en Beverwijk.

Screenshot filmclip

"Mijn dochter en haar man hebben in Bakkum een restaurant genaamd Het Ruiterhuys. Zij hebben nu tijdens corona veel zorgen want ze hebben 90 personeelsleden. Dus je kunt bij de pakken neer gaan zitten of er ludiek mee omgaan. Toen kwamen ze bij het idee om kerstpakketten te verkopen", legt Huisman uit aan NH Radio. Kerstpakket Het kerstpakket bevat tegoedbonnen en is gevuld met allerlei lekkere dingen van het restaurant. Iedereen kan een of meerdere kerstpakketten kopen en er vervolgens een leuke boodschap of kerstwens instoppen. De familie zelf brengt de pakketten naar de ic-medewerkers van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en het Rodekruis ziekenhuis in Beverwijk. Tekst gaat verder na de video

Om de pakketten onder de aandacht te brengen, kwam de familie Huisman met het idee om een clip te maken. "We konden natuurlijk een advertentie plaatsen. Maar zoals jullie weten kan mijn kleindochter Emma fantastisch zingen. Zij vond dat iedereen in de familie mee moest doen in de video. Het is een geweldige clip geworden." Het liedje is helemaal zelf door de 18-jarige Emma op de melodie van Do They Know It’s Christmas gemaakt. Naast Henny zelf doet ook zijn moeder Bep, zijn dochter Nikki, schoonzoon Frank en personeelsleden van Het Ruiterhuys mee. "De zorg heeft zo hard gewerkt de laatste tijd voor een rotloontje. Dit vind ik dus dé kerstgedachte", aldus Huisman. Een kerstpakket is hier te bestellen.