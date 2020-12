Telstar-spits Soto moet twee wedstrijden toekijken na rode kaart

VELSEN-ZUID - Telstar-spits Sebastian Soto mist twee wedstrijden vanwege zijn rode kaart tegen Jong FC Utrecht. In die duels spelen de Velsenaren tegen SC Cambuur en Almere City.

Soto maakte maandag een overtreding van achteren bij Jong Utrecht-speler Denso Kasius. Scheidsrechter Nick Smit trok direct rood voor de Amerikaans international en na afloop vond trainer Andries Jonker dat ook een terechte beslissing.

Aanstaande vrijdag komt koploper Cambuur naar Velsen-Zuid. Een week later spelen de Witte Leeuwen opnieuw thuis, dan is Almere City de tegenstander. Soto is weer inzetbaar op maandag 21 december als Telstar op bezoek gaat bij Jong Ajax.