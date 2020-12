Ook Helderse boa's nu uitgerust met bodycams, proef duurt een jaar

De bodycams zullen door de boa's worden gedragen bij onder andere controle op de coronamaatregelen, vuurwerk, evenementen en bij horeca- en jeugdoverlast. De camera's staan standaard op standby, alleen in situaties die dreigen te escaleren en waarin de boa zich onveilig voelt, zal de bodycam worden aangezet en worden de beelden opgeslagen.

Van de bodycams gaat een preventieve werking uit, vindt waarnemend burgemeester Jeroen Nobel. "Het voorkomt dat gedrag verder ontspoort. Want weten dat acties worden vastgelegd en gevolgen hebben als ze niet door de beugel kunnen, maakt dat mensen hun gedrag aanpassen."

Voorbarig

De gemeente was eigenlijk van plan om begin dit jaar met de bodycamproef te starten, maar dat was naar eigen 'iets te voorbarig'. Er moesten voor de pilot namelijk nog een aantal dingen worden geregeld. "Bijvoorbeeld hoe om te gaan met de opslag van beelden. Dit en meer is nu op orde." Na een jaar wordt besloten of de boa's de bodycams mogen houden.