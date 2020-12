Schagenaar Jelle R. krijgt 30 jaar cel voor moord op Monnickendamse ex op Malta

Dat meldt het Maltezer dagblad Times of Malta vandaag.

Mak, die op Malta werkte, werd in de vroege ochtend van 3 augustus 2018 dood aangetroffen bij haar appartement in het plaatsje Santa Venera. Ze lag met doorgesneden keel in een plas bloed, tussen een geparkeerde auto en een muur. Al snel kwam R. in beeld als verdachte, omdat op camerabeelden was te zien hoe hij in de buurt van haar appartement een mes weggooide.