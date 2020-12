Oud-voetballer en tv-presentator Frank Kramer overleden

Vrijdag werd Kramer op zijn verjaardag onwel, waarna hij in coma belandde. De Amsterdammer was al enige tijd ziek. "Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt", aldus Kramer in een laatste boodschap.

Kramer kwam via de amateurs van RKAVIC uit Amstelveen in het profvoetbal terecht. Hij speelde achtereenvolgens bij Blauw-Wit, FC Amsterdam, MVV, Telstar, FC Volendam en Haarlem. In 126 eredivisiewedstrijden scoorde de linksbuiten 23 keer.

Begin dit jaar maakten wij in de serie Iconen een portret van Frank Kramer: