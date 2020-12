Hilversumse jongeren lijden onder coronacrisis, burgemeester wil iets voor ze doen

HILVERSUM - Hilversumse jongeren lijden heel erg onder de coronacrisis: ze missen hun vrijheid en het ontmoeten van elkaar. Dat hebben ze aangegeven aan burgemeester Pieter Broertjes. De burgemeester wil daarom kijken of hij iets voor jongeren kan organiseren in de kerstvakantie, zo heeft hij ze beloofd in enkele gesprekken met jongeren.