Te weinig maatwerk in boetebeleid illegale woningverhuur in Amsterdam

AMSTERDAM - Volgens de Raad van State handelt gemeente Amsterdam in strijd met het evenredigheidsbeginsel bij het uitdelen van boetes bij illegale woningverhuur. Op dit moment wordt standaard de maximale boete opgelegd, maar daar zou meer maatwerk in moeten komen.

Het illegaal verhuren van je woning is een overtreding van de Huisvestingswet. Toch moet er volgens de Raad van State wel onderscheid gemaakt worden in de ernst van de overtreding, en de boete die daarop volgt. Dat is nu niet mogelijk in het gemeentelijke boetebeleid.

In ieder geval onderscheid bedrijfsmatig en particulier

Elke Amsterdammer die zijn of haar woning illegaal verhuurt, moet een boete betalen van 20.500 euro. Dat is in strijd met het evenredigheidsbeginsel, vindt de Raad van State.

De zaak kwam aan het rollen nadat de gemeente in hoger beroep was gegaan tegen een aanmaning van de rechtbank om de boetes van twee particuliere verhuurders te verlagen. Zij hadden geen vergunning om te verhuren, maar de maximale boete was toch wel echt te hoog, vond de rechtbank.

De Raad van State stelt voor in ieder geval onderscheid te maken tussen bedrijfsmatige en particuliere verhuur. De particuliere verhuurder is dan vaak ook de hoofdbewoner van de woning, en zal dan op dat adres ingeschreven zijn. Dit onderscheid wordt ook al gemaakt in de gemeentes Den Haag en Rotterdam.