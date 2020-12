Elf aanhoudingen na grootschalige smokkel en handel in drugs

AMSTELVEEN - De politie heeft bijna 270 kilo drugs in beslag genomen die via de havens van Antwerpen en Rotterdam werden ingevoerd. De drugs werden ontdekt in meerdere bedrijfspanden, kluizen en huizen in ondermeer Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp.

Behalve de drugs werd ook 300.000 euro aan contant geld in beslag genomen en verder zestien voertuigen, een luxe boot en sieraden en horloges.

De politie heeft in totaal elf mensen opgepakt die verdacht worden van de drugssmokkel of de handel in de verdovende middelen. Het gaat om verdachten tussen de 20 en 33 jaar.

De zaak kwam aan het rollen toen in april van dit jaar in de haven van Antwerpen in een loods 4200 kilo drugs werd gevonden (zie archieffoto). Toen werden veertien verdachten aangehouden, uit vooral Amsterdam Zuidoost.