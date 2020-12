Weinig kans op appartementencomplex 1.828 voor jongeren in Overveen

BLOEMENDAAL - Het lijkt erop dat de bouw van een appartementencomplex voor jongeren tussen de 18 en 28 aan de Westelijke Randweg in Overveen niet wordt toegestaan door de gemeenteraad. Een meerderheid is het eens met bezwaren van omwonenden over de hoogte van het zes verdiepingen tellende complex en de veiligheid door de nabijheid van het trafostation op die locatie.

De 4.000 jongeren die ingeschreven staan voor het appartementencomplex, met ruim 100 woningen hadden vorige week nog aandacht gevraagd voor het nijpende tekort aan jongerenhuisvesting in de gemeente Bloemendaal. Op het grasveld voor het gemeentehuis werden in de nacht van donderdag op vrijdag 4.000 vlaggetjes met het woord 'help' geplaatst. De actie van de jongeren werd gesteund en gefinancierd door de ontwikkelaar Wibaut van het woningbouwplan 1.828.

Met de actie hebben de jongeren D66 Bloemendaal, de PvdA en Zelfstandig Bloemendaal overtuigd van hun probleem. Maar de overige partijen blijven sceptisch over het plan. Vooral over de onderzoeksrapporten dat de veiligheid beoordeeld. Het trafostation staat op minder dan 50 meter afstand, een richtlijn van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente, red.).

De ontwikkelaar heeft bij de brandweer, netwerkbeheerder Liander en de Omgevingsdienst IJmond laten nagaan of die richtlijn op deze locatie anders geïnterpreteerd kan worden. Het stedenbouwkundig plan is nu inderdaad gefiatteerd, en volgens wethouder Henk Wijkhuisen van de gemeente Bloemendaal moet daar dan ook op vertrouwd worden.

Risico

Insprekende omwonenden in de commissievergadering gisteravond blijven echter hameren op het risico op ongelukken, zoals ook vorig jaar in het Zuidhollandse Langerak en twee jaar geleden Bergen op Zoom is voorgevallen. Een jaar geleden explodeerde een transformator van Tennet in Langerak en twee jaar geleden een transformatorhuisje in Bergen op Zoom. De buurtbewoners hebben het gevoel dat hun zorgen niet serieus genomen worden.

Ook eventuele overlast van de jonge bewoners van het complex baart hun zorgen. De 24-jarige woningzoekende Jordi Peijs, die nog steeds bij zijn ouders in Bloemendaal woont, probeerde die zorgen weg te nemen. Het steekt hem dat hij als 'zuipende student' wordt gezien. "Wij zijn starters, ondernemers die onze studieschuld willen wegwerken."

De gemeenteraad neemt op 17 december een beslissing over het woningbouwplan 1828.

Kijk hier terug naar het interview met Jordi Peijs over zijn jarenlange zoektocht naar een geschikte woning: