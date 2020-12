Onana trekt boetekleed aan na kostbare blunder: "Ik neem de schuld op me"

LIVERPOOL - Ajax kende een ongelukkige avond in Liverpool (1-0 verlies). De blunder van doelman André Onana kon niet meer ongedaan worden gemaakt. "Ik neem de schuld op me", zegt Onana, die baalt van de kostbare fout.

Doelman André Onana schatte een hoge bal vanaf de zijkant totaal verkeerd in. Het leek erop dat hij de bal wilde laten lopen, maar Curtis Jones over het hoofd zag. "Ik weet niet wat er precies misging, maar ik maakte een fout. Zo simpel is het. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Het is mijn fout en dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik neem de schuld op me."

Schuurs

"We komen hier voor drie punten, maar krijgen die niet. We hebben genoeg kansen gecreëerd en hadden minimaal een punt verdiend", vertelt verdediger Perr Schuurs na de wedstrijd op SBS6. "Het was goed, vooral in de eerste helft. Ik pak natuurlijk een gele kaart. Dan wordt het wat afwachtender spelen, dat speelt toch mee in je hoofd. Persoonlijk kan ik terugkijken op een goede wedstrijd, maar ik baal dat we niet meer krijgen."

Schuurs speelde een goede wedstrijd en kon er dankzij een aantal goede ingrepen voor zorgen dat het gevaar in de kiem gesmoord werd. Aan de tegengoal kon hij weinig voorkomen en kon hij alleen maar toekijken. Hij neemt Onana niets kwalijk. "Dat kan iedereen overkomen, ook onze fantastische keeper. Het gebeurt hem zelden, zonde dat het hem vandaag overkomt."