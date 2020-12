Inschattingsfout Onana doet Ajax de das om tegen Liverpool

Jürgen Klopp gaf tegen Ajax de voorkeur aan derde doelman Caoimhin Kelleher. De 22-jarige doelman had slechts een paar wedstrijden in het eerste gespeeld, maar kreeg toch het vertrouwen. Bij een flinke pegel van Noussair Mazraoui kwam Kelleher goed uit de verf door de bal uit de bovenhoek te tikken.

Schuurs

De thuisploeg loerde voornamelijk op foutjes van Ajax en probeerde er vervolgens razendsnel uit te komen via de drietrapsraketten Sadio Mané en Mohamed Salah. Zodra Liverpool er dan vandoor ging, vormde Perr Schuurs in veel gevallen een flinke sta-in-de-weg. De verdediger speelde een van zijn beste wedstrijden in het shirt van Ajax.

Het was grote delen van de wedstrijd een schaakspel op het middenveld. Liverpool speelde niet groots, maar werd een aantal keren in het zadel geholpen door slordigheden bij Ajax in de opbouw. Alleen steeds als het gevaarlijk leek te worden, was daar Schuurs of Tagliafico die op het laatste moment konden ingrijpen.

Blunder

Ajax kwam goed uit de kleedkamer en met een aantal flitsende aanvallen zette het doelman Kelleher flink aan het werk. Echter stond het vizier bij Klaassen en Neres niet helemaal op scherp. Laatstgenoemde was nog het dichtst bij een terffer. De Braziliaan schoot de bal na een redding van Kelleher snoeihard tegen de paal.

Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. André Onana ging gruwelijk de fout in bij een voorzet vanaf de rechterkant. De doelman liet de bal lopen, maar zag Curtis Jones volledig over het hoofd, die daardoor eenvoudig kon binnentikken: 1-0.