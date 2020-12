Jong AZ-trainer Vonk opgelucht na zege: "Dit hadden we hard nodig"

DEVENTER - De opluchting bij Jong AZ was groot na de 0-1 overwinning bij Go Ahead Eagles. De Alkmaarders pakten de eerste zege sinds eind september. "Dit hadden we hard nodig", zei trainer Michel Vonk na afloop.

Jong AZ-trainer Michel Vonk - Pro Shots / Vincent de Vries

"Bij een opleidingsteam moet je ook leren om zeges over de streep te trekken", gaat Vonk verder. "Dat hoeft niet altijd mooi, soms moet je ook gewoon een bal over de zijlijn trappen en het slim spelen. Dat hebben we vandaag gedaan. We hebben gestreden voor de drie punten en zijn daar heel blij mee, net als met het feit dat we achterin de nul houden."

Ontlading “We voetballen vaak goed, maar pakken dan niet de punten”, zei Thijs Oosting, die met een rake vrije trap de matchwinner van de avond was. “Als het dan wel lukt bij een tegenstander waartegen je dat eigenlijk niet zo snel verwacht, dan is er uiteraard ontlading bij de groep. Hoeveel beter het voelt om nu zestiende te staan in plaats van negentiende? Drie plekjes hè, dus drie keer beter.”

