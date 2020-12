Jong AZ weet eindelijk weer wat winnen is en houdt de 'nul' tegen GAE

DEVENTER - Jong AZ heeft voor het eerst in tien wedstrijden weer eens gewonnen (0-1). Het elftal van trainer Michel Vonk had genoeg aan een opleving van Thijs Oosting en kwam vlak voor tijd een aantal keren goed weg.

De laatste overwinning van Jong AZ dateerde alweer 21 september toen De Graafschap met 7-3 opzij werd gezet. De laatste weken voetbalde Jong AZ wel aardig, maar stond het telkens met lege handen. Op de Adelaarshorst leek het de schade te willen beperken.

Beide ploegen deden in de beginfase niet heel veel moeite om een aantrekkelijke wedstrijd op de mat te leggen. Het was afwachtend van beide kanten, waardoor er pas in de 25ste minuut iets van gevaar te bespeuren viel. Go Ahead-aanvaller Ross schoot van een meter of 22, maar zijn inzet ging ruim over het doel.

Het leek alsof Go Ahead Eagles en Jong AZ de schade wilden beperken. Ook na rust was daar niets in veranderd. Het spel bleef erg voorspelbaar en speelde zich met name af op het middenveld. Een standaardsituatie zorgde uiteindelijk voor de doorbraak. Jong AZ kwam op voorsprong dankzij een rake vrije trap van Thijs Oosting.

Engel op de schouder

Op het moment dat Jong AZ de wedstrijd onder controle leek te krijgen, zocht Go Ahead Eagles de aanval. Invaller Jacob Mulenga zorgde in de slotfase meerdere keren voor gevaar. Een kwartier voor het einde raakte hij met een venijnige kopbal de lat en even later was hij ook dicht bij een treffer.

Drie minuten voor tijd kon Jong AZ opnieuw opgelucht ademhalen. Het ging namelijk bijna fout bij Maxim Gullit. Na een mislukt schot, tikte hij de bal bijna in zijn eigen goal, maar tot grote opluchting rolde de bal net naast.

Dankzij de 0-1 overwinning maakt Jong AZ een aardige sprong op de ranglijst. De nummer voorlaatst klimt naar de 16de plaats met 11 punten uit 14 wedstrijden. Zaterdag 5 december krijgen de Alkmaarders TOP Oss op bezoek (14.00 uur).

Opstelling Jong AZ: Reus; Lathouwers, Velthuis, Gullit, Familio-Castillo; P. Koopmeiners, Oosting, Goudmijn; Evjen, Barasi (Kunst/80); Taabouni