Sint Nieuws aflevering 12: Sinterklaasconcert in het concertgebouw

Sint Nieuws verslaggever Sammy loopt over het Museumplein wanneer ze muziek hoort vanuit het Concertgebouw. Eenmaal binnen treft ze pianist Cor Bakker en zangeres Yvonne van den Eerenbeemt aan. Er wordt namelijk druk gerepeteerd voor een concert voor Sinterklaas. Toch blijft het spannend of Sinterklaas wel kan komen luisteren naar dit muzikale spektakel. Lucas is bij de winkel van de voedselbank. Pieten helpen hier met het vullen van de schappen. Al schiet dat niet echt op.