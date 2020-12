Kamerleden vragen of minister in wil grijpen bij woningbouwbeleid provincie Noord-Holland

DEN HAAG - Het CDA en de VVD in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij de manier waarop Noord-Holland omgaat met de aanpak van de woningnood. De regels zouden te streng zijn waardoor er niet genoeg woningen bij kunnen komen. Ze willen van de minister weten hoe zij hier tegen aankijkt en of ze de regie wil pakken.

Volgens Kamerleden Julius Terpstra van het CDA en Daniel Koerhuis van de VVD, geeft de provincie te weinig speelruimte om genoeg woningen te kunnen bouwen en ze vragen minister Kasja Ollongren van Binnenlandse zaken om opheldering.

"Ik heb in september al vragen gesteld over dit onderwerp", legt Terpstra uit, "En daar heb ik geen antwoord op gekregen. Dan moet er wel wat aan de hand zijn."

De Kamerleden maken zich vooral zorgen over de mogelijkheden voor gemeentes om 'buitenstedelijk' te bouwen. Dat wordt, schrijven ze, "bijna onmogelijk gemaakt" door het de regels rond het Bijzonder Provinciaal Landschap. Nu is er een beperking van elf woningen in het buitengebied. De Kamerleden zien dat liever opgerekt naar 50 woningen.

Woningnood

Terpstra en Koerhuis vragen de Minister of zij, net als hen, vindt dat er zowel binnen- als buitenstedelijk gebouwd moet kunnen worden en hoe de manier van werken valt binnen de nationale bouwambities om de woningnood aan te pakken. Zij vragen of Ollongren de regie wil nemen en zelfs in wil grijpen om de provincie aan de nationale bouwopgave te laten voldoen.

De Kamerleden verwijzen bij hun vragen naar het stuk van de provincie "Nieuwe Omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen."

Zij vragen de minister voor 9 december met de antwoorden te komen maar willen wel graag weten waarom zij de vorige vragen niet binnen de gestelde termijn wist te beantwoorden.