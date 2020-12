Cadeautjes inpakken, schoenen vullen, gedichten schrijven... Wat doen Sinterklaas en de Pieten eigenlijk allemaal tussen de intocht in Amsterdam en 5 december? Dat gaan we iedere dag zien in het Sint Nieuws. Vanuit de AT5-studio houden onze presentatoren Manu en Yara jullie op de hoogte van wat onze verslaggevers allemaal tegenkomen in Amsterdam.