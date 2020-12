Ajax start met Alvarez en Neres tegen Liverpool, Labyad op de bank

Daley Blind keert terug in de basisopstelling van de Amsterdammers. Tegen FC Emmen was de centrale verdediger niet wedstrijdfit. Ook David Neres is weer fit genoeg om te starten. Dusan Tadic is tegen Liverpool de spits, waardoor er plek is voor Antony en David Neres op de flanken.

Op het middenveld heeft Ten Hag geen plek meer voor Zakaria Labyad. Edson Alvarez neemt zijn plek in en vormt samen met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch het middenveld.

De wedstrijd Liverpool - Ajax start om 21.00 uur.

Opstelling Liverpool: Kelleher; N. Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Jones; Salah, Jota, Mané

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Álvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.