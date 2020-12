Schaak-amateurs vrezen voor hun jaarlijkse hoogtepunt: Tata-toernooi onzeker

WIJK AAN ZEE - De honderden recreanten die jaarlijks meedoen aan Tata Steel Chess in Wijk aan Zee gaan er vanuit dat ze een jaartje moeten overslaan. Officieel is de afzegging nog niet, de organisatie zegt nog in overleg te zijn met gemeente en veiligheidsregio, maar alles wijst er op dat ze hun jaarlijkse schaakhoogtepunt in Wijk aan Zee aan zich voorbij moeten laten gaan. Oorzaak: het coronavirus.

Fred Segaar/NH Nieuws

"Normaal moet je in oktober al inschrijven", zegt Rob de Roode, voorzitter van schaakvereniging Santpoort. "Iedere schaker kijkt uit naar het moment dat de inschrijfformulieren op de mat vallen. Dat is dit jaar dus niet gebeurd, en de kans dat het alsnog gebeurt, acht ik uitermate klein. Eigenlijk gelooft niemand er meer in. Als je maar met een beperkt aantal mensen mag samenkomen en de horeca dicht is, kun je op je vingers natellen dat ook dit niet doorgaat."

Aantrekkingskracht Het Tata Steel-schaaktoernooi, in 1938 begonnen als Hoogovenstoernooi en van 1999 tot 2010 bekend onder de naam Corus Chess, dankt zijn faam aan de mix van amateurs en grootmeesters. Op geen enkel ander toernooi spelen de toppers hun partijen op hetzelfde moment en in dezelfde ruimte als de amateurs hun vier- en tienkampen afwerken. "Dat is de aantrekkingskracht van het evenement", aldus De Roode, die al 26 jaar trouw van de partij is.

De Roode: "Het is de jaarlijke reünie van de amateurschakers. Echt iets waar de schaakwereld naar uitkijkt. Wij hebben dan ook nooit last van een een januari-depressie, want we hebben het vooruitzicht van het Tata Steel-toernooi. Dus gaan we nu een moeilijke periode tegemoet. Misschien, heel misschien wordt er via internet nog iets geregeld, maar dat is toch een beetje surrogaat."

Grootmeesters Het is nog niet bekend of de grootmeesters wél in actie gaan komen. De reisbeperkingen, de toppers komen uit alle hoeken van de wereld, zijn een beperkende factor. Mocht Tata Steel Chess voor deze toppers doorgaan, dan is dat na de Norway Chess-zeskamp in Stavanger het tweede elitetoernooi in coronatijd. Het schaaktoernooi van Wijk aan Zee heeft 82 edities achter de rug. Alleen in de oorlogswinter van 1944/1945 werd er niet gespeeld.