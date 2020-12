VOC haalt jeugdinternational Kuipers binnen

AMSTERDAM - VOC heeft in Lynn Kuipers een nieuwe rechteropbouwspeelster gevonden. De jeugdinternational maakt per direct de overstap van DSVD naar de landskampioen uit Amsterdam.

"Na een aantal jaren mezelf ontwikkelt te hebben bij DSVD ben ik toe aan de volgende stap", zegt Kuipers (18) op de Facebook-pagina van VOC. "Ik ben erg blij dat ik via DSVD mezelf heb kunnen ontwikkelen in de eredivisie. Bij VOC hoop ik die volgende stap te maken. De visie van VOC spreekt mij erg aan en ik kijk er dan ook naar uit om met de jonge ambitieuze groep in de top mee te draaien. Zo wil ik mezelf ontwikkelen tot een goede speelster in de eredivisie."

Bij DSVD debuteerde Kuipers al op jonge leeftijd op het hoogste niveau. Afgelopen week mocht ze samen met een aantal andere talenten aansluiten bij de A-selectie van Oranje, dat zich op Papendal voorbereidt op het EK.

De Haze

Trainster Rachel de Haze kijkt uit naar de komst van Kuipers. "Lynn ontwikkelt zich erg goed, met haar linkshandigheid is ze een wapen op de rechteropbouw. Daarnaast staat Lynn bekent als een goede verdedigster die zowel op de 2 als op de 3 positie uit de voeten kan. Met haar jonge leeftijd en haar ambitie past ze goed in de visie van VOC. Ik ben erg blij want met Lynn erbij hebben we extra opties in onze selectie."

Sinds oktober ligt de handbalcompetitie nog stil vanwege de coronamaatregelen. Wanneer deze hervat wordt, is nog niet bekend.