Jachthoornkorps Kudelstaart stopt: "Jeugd vindt het niet cool meer"

KUDELSTAART - Het Show en Jachthoornkorps Kudelstaart stopt per direct. Dat heeft niets met corona te maken. Het muziekkorps kampt al jaren met een slinkend aantal muzikanten. Ze hebben er alles aan gedaan om jonge leden te werven, maar het lukt niet. Voorzitter Eveline Buskermolen: "Jonge kinderen kun je nog wel opleiden maar dan komen ze in de puberteit en dan haken ze af. Zo'n muziekkorps vinden ze niet cool. Ook is sport een grote concurrent. Daarom stoppen we."

Vol enthousiasme startten muzikale vrienden en familie 33 jaar geleden het Show en Jachthoornkorps Kudelstaart. Met door moeders genaaide uniformen en tweede hands instrumenten. Ze werden al snel goed en traden regelmatig op. Hoogtepunten waren het Nederlands kampioenschap en een optreden op het Bloemencorso op de Amsterdamse Dam. "Bij zo'n optreden op de Dam moest je vijf minuten knallen en scherp zijn", zegt René Buskermolen. "Maar we waren goed hoor. Een hechte groep vrienden die wat voor elkaar over had".

Aanvankelijk repeteerde het korps in een oude kas. Maar toen het allemaal serieuzer werd, bouwden de leden gezamenlijk een eigen clubhuis. "Dat is voor mij een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van het korps. Samen dat repetitiegebouw neerzetten, dat zorgde voor het versterken van de band", vertelt Peter Buskermolen. "Met pijn in het hart hebben we vorige week de letters van het gebouw afgehaald."

Liefde

Binnen het korps bloeide ook de liefde op. Er zijn meerdere huwelijken voortgekomen uit het Jachthoornkorps. "Ik kwam vanuit Ter Aar samen met de toenmalig dirigent naar Kudelstaart", vertelt Eveline Buskermolen. "En daar was Robert. We maakten niet alleen serieus muziek maar het we hadden ook gezellige tripjes, bijvoorbeeld naar een muziekfestival in Duitsland. Ja en dan ontstaat er wat", lacht Eveline. Ook John van Rijn leerde zijn vrouw kennen op het korps. "Een van de hoogtepunten voor mij naast het Nederlands kampioenschap. Het korps is gewoon een groot deel van mijn leven geworden. Dat zal ik wel missen."

Wat ze nu gaan doen? "We zijn verdrietig dat het nu moet stoppen, maar we zullen elkaar wel blijven zien. We hebben een hechte vriendengroep opgebouwd in die jaren", zegt Eveline. "Elke vrijdag klaverjassen? Wie weet."