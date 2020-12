Hilversum verlaagt parkeernorm: minder parkeerplaatsen om woningbouw mogelijk te maken

HILVERSUM - Hilversum gaat de parkeernorm rond stationgebieden verlagen. Dat moet het makkelijker maken om betaalbare woningen rondom deze gebieden te maken, zo is de gedachte. Aan de regels voor het aantal parkeerplaatsen dat er nu moet komen, is volgens de gemeente niet makkelijk te voldoen.

Hilversum heeft woningbouwplannen, onder meer rondom station Hilversum. Die woningen zijn meer dan welkom, omdat Hilversum een tekort heeft aan betaalbare huurwoningen.

Het bouwen van die woningen wordt nu nog bemoeilijkt door de huidige parkeernorm rondom de stationsgebieden, kort gezegd het aantal parkeerplaatsen dat er per huishouden moet zijn. Er is nu onvoldoende ruimte om het berekende aantal plaatsen aan te leggen.

Minder parkeerplekken

Hilversum wil de parkeernorm dus verlagen. Dat betekent dat er minder parkeerplekken beschikbaar komen en kan dus ook betekenen dat er minder parkeerplekken zijn dan dat er huizen en auto's komen. Volgens burgemeester en wethouders is dat te billijken: de woningen komen vlaak naast de stations en zijn dus ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Daar komt nog eens bij dat er extra goed gekeken wordt naar het aanleggen van voldoende fietsparkeerplaatsen.

Of het plan doorgaat, hangt nog wel af van de Hilversumse gemeenteraad. Burgemeester en wethouders hebben het plan ter advies eerst voorgelegd aan de raadscommissie. De politiek moet er later haar zegje over doen.