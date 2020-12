Groot Amsterdam mag spits afbijten voor sociaal pakket

De impact van corona op de arbeidsmarkt is groot. Door middel van steunpakketten zoals NOW en Tozo wordt een deel van de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt gecompenseerd. Nu komt daar ook een sociaal pakket vanuit de overheid bij.

"De vraag is: hoe helpen we deze mensen zodat ze zo snel mogelijk weer op hun eigen benen kunnen staan?"

Met het Regionaal Werk Centrum (RWC), probeert Groot Amsterdam sinds de zomer de instroom in de uitkeringen te voorkomen. "De vraag is: hoe helpen we deze mensen zodat ze zo snel mogelijk weer op hun eigen benen kunnen staan?" stelt Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken. "Het antwoord op deze vraag ligt in de regio. Daarom zijn we afgelopen zomer al gestart met een nieuwe, regionale aanpak."

Het RWC moet mensen die werk zijn kwijtgeraakt door corona, weer aan werk helpen. Waar sommige sectoren met een enorme overbezetting kampen, hebben andere sectoren een flinke onderbezetting. "Zo zijn stewardessen, medewerkers uit de automotive en een grote fitnessorganisatie aan de slag gegaan bij diverse callcenters", laat de gemeente weten.

Eerste resultaten veelbelovend, maar niet voldoende

Volgens de gemeente zijn de eerste resultaten veelbelovend, maar zijn nog niet voldoende om de dreigende impact van de coronacrisis op de arbeidsmarktregio het hoofd te kunnen bieden. Daar komt nu dus geld bij.

Met het geld dat wordt geinvesteerd in het sociaal pakket, kan het RWC uitgebouwd worden. Hiervoor zijn plannen voor onder andere extra middelen voor ondersteuning aan werkzoekenden, middelen voor om- en bijscholing, en middelen voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Zo kan er ook geinvesteerd worden in mensen die naast hun werk een mbo-opleiding willen volgen.

Hoe de 1,4 miljard precies verdeeld gaat worden over de arbeidsregio's en de plannen, is nog niet duidelijk. Samen met arbeidsregio's Midden Brabant en Midden Utrecht mag Groot Amsterdam als eerste aan de slag met het sociaal pakket.