Gewonde bij korte felle brand in woning Oudezijds Achterburgwal

AMSTERDAM - Op de derde verdieping van een pand aan de Oudezijds Achterburgwal in het centrum is een korte felle brand geblust. Een bewoner moest naar het ziekenhuis.

Het vuur brak iets voor 13.50 uur uit in een slaapkamer van de woning. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een stekkerdoos.

Een bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Een tweede bewoner is nagekeken in de ambulance.

De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen op de brand af. Ongeveer een uur na de melding waren de vlammen gedoofd.