Andries Jonker over Louis van Gaal en zijn tijd bij Barcelona

VELSEN-ZUID - Andries Jonker was één seizoen assistent-trainer bij FC Barcelona (2002-2003) onder Louis van Gaal. "Ik zou heel graag nog een keer in Spanje werken", vertelt Jonker terugdenkend aan die tijd.

"Tegen de mentaliteit daar heb ik een aantal weken aangehikt. Ik kreeg bijna een hartaanval. Om 14.05 uur kon ik niemand bereiken in Barcelona. Toen zei Louis tegen mij: denk je dat ze de siësta voor jou gaan afschaffen? Daar heb ik mij toen bij neergelegd en mij overgegeven aan het Spaanse ritme. Dat is geweldig. Ik heb daar een hele warme herinnering aan", blikt de Telstar-trainer terug op zijn tijd bij Barcelona.

De huidige Telstar-trainer wordt regelmatig vergeleken met Louis van Gaal. Bij zowel Barcelona (2002-2003) als bij Bayern München (2009-2011) was hij de rechterhand van Van Gaal. "Wij hebben dezelfde bloedgroep. Over voetbal dachten wij acht van de tien keer hetzelfde. Ik heb het altijd als een hele prettige samenwerking ervaren. Dat mensen dan zeggen dat ik een kopie van Van Gaal ben, daar kan ik niet zoveel aan doen", aldus Jonker.

Andries Jonker is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Telstar. Zijn contract in Velsen-Zuid loopt af en het is nog niet bekend of de Amsterdamse trainer bij Telstar blijft.