Actiecomité 'Behoud het IJsselmeer' overhandigt petitie aan Rijkswaterstaat

Bijna 4,5 duizend handtekeningen zijn er inmiddels onder de petitie gezet. Eerder overhandigde het actiecomité de handtekeningen al aan de gemeente Medemblik, die met provincie Noord-Holland een plan omarmde, waarin twee grote zonne-eilanden voor de kust van Andijk getekend stonden. Dit had het gewenste effect, want volgens Gerrit van Keulen - voorzitter van Dorpsraad Andijk - is dit plan inmiddels van de baan.

Maar daarmee is het gevaar voor de Andijkers nog niet geweken. Ook Rijkswaterstaat werkt aan een plan genaamd 'Wieringerhoek' waarin zij nieuwe leefgebieden willen creëren om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren. Maar ook in twee van deze vier optionele plannen staan zonne-eilanden gepland.

Geen draagvlak voor

Van Keulen krijgt vandaag een minuut spreektijd tijdens een online meeting van Rijkswaterstaat en hij grijpt zijn kans. "Ik wil de handtekeningen overhandigen en daarmee onderstrepen dat er onder de inwoners van Andijk en ver daarbuiten geen draagvlak is voor deze plannen."

Tijdens de bijeenkomst vandaag presenteert Rijkswaterstaat ook de resultaten van een onderzoek naar de effecten die de verschillende plannen op het milieu kunnen hebben. Ook hier kijkt het comité fanatiek mee, want er zijn naast de zonne-eilanden plannen voor een binnen- en buitendijks overstromingsgebied voor de kust van Andijk. Het comité is bezorgd dat de mogelijkheden om te zwemmen, varen en (beroeps)vissen dan in het gedrang komen.