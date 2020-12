'Hilversumse winkels moeten maximaal open om drukte te spreiden'

Handhavers van de gemeente besloten afgelopen zaterdag de Kerkstraat even op slot te doen, omdat het zo druk werd dat mensen op straat geen anderhalve meter afstand van elkaar meer konden houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De druktemeter die het Hilversumse centrum in de gaten houdt, kleurde even donkerrood. Handhavers stonden aan het begin van de straat om bezoekers tegen te houden en wezen winkelend publiek op andere routes om de drukte op straat af te laten nemen.

Met de feestdagen voor de deur verwacht Hilversum dat het de komende weekenden druk blijft. Centrum Hilversum, de koepel van Hilversumse centrumondernemers, hoopt daarom dat winkeliers gebruik maken van de maximale openingstijden om de toestroom aan klanten zo veel mogelijk te kunnen spreiden.

Want juist langer open is de oplossing, zo zeggen ze. Afsluiting is dat niet. "Het beperken van openingstijden draagt niet bij aan het hanteren van deze bezoekersstromen. Met de invoer van beperkte openingstijden komen er juist meer mensen in een korter tijdsbestek, met meer drukte in de winkelstraten tot gevolg", aldus de ondernemers.

Begrip voor afsluiting

De ondernemers geven wel aan het besluit van de gemeente Hilversum om afgelopen zaterdag de Kerkstraat even af te sluiten te begrijpen, maar ziet het de komende weekenden dus liever anders.

De gemeente Hilversum heeft zelf ook grote zorgen over de drukte van afgelopen zaterdag. Hilversum gaf gisteren aan NH Nieuws aan dat er nagedacht wordt over extra maatregelen om drukte tegen te gaan. Welke maatregelen er te verwachten zijn, is gissen. Daar wordt pas later deze week meer over bekend.