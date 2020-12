Ruim vier jaar cel en tbs voor man (34) die moordpoging deed in Den Helder

DEN HELDER - De 34-jarige man die in augustus 2017 een andere man meerdere keren heeft beschoten in Den Helder, is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar en acht maanden cel. Daarnaast krijgt hij tbs, zo meldt het gerechtshof in Amsterdam vandaag.

De verdachte begon in de Bloemstraat in Den Helder te schieten op het slachtoffer maar die wist te ontkomen. De man verklaarde later dat het wapen per ongeluk afging, maar de officier van justitie geloofde dat niet.

Kans op herhaling

Het gerechtshof in Amsterdam besloot eerder dat verdachte moest worden onderzocht in het Pieter Baancentrum. Volgens het Openbaar Ministerie stellen experts daar dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en dat er sprake is van een stoornis en kans op herhaling. De advocaat-generaal eiste daarom naast de gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging.

Schadevergoeding

Volgens de officier van justitie is de impact van de moordpoging groot voor het slachtoffer. Door zijn verwondingen is hij ernstig beperkt. Naast de gevangenisstraf en tbs moet de man een schadevergoeding van bijna 10.000 euro betalen aan het slachtoffer.

De rechtbank in Alkmaar veroordeelde de man eerder tot acht jaar cel.