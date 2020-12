Steeds minder brieven: voor dit postbedrijfje in Weesp is de markt niet rendabel meer

Cor en Coby hadden helemaal niets met post, maar rolden bijna 24 jaar geleden vanzelf in het vak. Cor werkte eerst in de schoenenmode, maar toen dat stopte moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het werd de post. Het kleine Stadspost Weesp begon met het bezorgen van post in en rond Weesp, omdat de postbezorgen in Weesp destijds niet al te best was.

Met grote postbedrijven als PostNL en Sandd om zich heen, hield het Weesper bedrijfje zich jarenlang dapper staande. De gemeente Weesp verstuurde haar post via de lokale ondernemer, de lokale woningbouw en nog vele andere bedrijven en particulieren.

Minder post

Maar de populariteit van de aloude post neemt al jaren af. E-mail en andere digitale manieren om de communiceren hebben de markt grotendeels overgenomen.

Volgens Coby gaat alles steeds meer via de mail of via een appje, zelfs tijdens kerst. "Vroeger kreeg ik ongeveer 200 kerstkaarten in de bus. Nu krijg ik er een stuk minder, maar ik ben zelf ook bijna gestopt met het verzenden van kerstkaarten."

En dat geldt ook voor hun klanten. "Een voor een vallen ze nu weg, ook grote klanten. En dat maakt het lastig", vertellen ze.

Bekijk hier de hele reportage. Tekst loopt door onder de video.