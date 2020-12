Woede bij kinderen na aanval door moeder en moordverdachte Martin Griep

ALKMAAR - De regiezitting in de Alkmaarse rechtbank over de moord op Martin Griep uit Zwaag kreeg een bizarre wending. Aan het einde van de zitting las v erdachte Mijntje B., tevens de vrouw van Griep, een verklaring voor. En daarin haalde ze tot ontzetting van haar aanwezige kinderen flink uit naar haar twee dochters en haar zoon, die ze beschuldigt van leugens. "Ze is knettergek", aldus de kinderen.

Ook over haar man zei ze na het lezen van de getuigenissen te zijn geschrokken. "Er werd gezegd dat we in scheiding lagen, maar we hadden juist besloten toch samen verder te gaan. Hij ontkende altijd een affaire te hebben gehad, maar in een verklaring las ik dat hij al tien maanden het bed deelde met een ander. Het is erg pijnlijk om te lezen dat hij een dubbelleven leidde."

Maar vooral de aanvallen op haar kinderen in de verklaring vielen op. Zo zei Mijntje B. onder meer over een van haar dochters: "Ze heeft onwaarheden over mij verteld. Ik zeg dit omdat ik recht heb om mezelf te verdedigen. En m'n andere dochter heeft mensen gebeld en gezegd dat ik Martin zou hebben vermoord. Het is al zwaar om me tegenover te rechtbank te verdedigen, maar helemaal tegenover mijn kinderen."

"Onze vader is in het geheim gecremeerd. Na afloop kregen we een bericht dat het een mooie uitvaart was"

"Dat heeft ze gewoon in het geheim gedaan. We hebben niet eens afscheid kunnen nemen van onze vader. Dat is waarom het ons zo raakt", vertellen de kinderen na afloop van de zitting tegen NH Nieuws. "Ze heeft het samen met Markus P. gedaan en nog drie andere mensen. Verder mocht er niemand bij zijn. Achteraf kregen we bericht met een foto van haar naast de kist en dat het een mooie uitvaart was geweest."

Toch kijken de drie niet op van de woorden van hun moeder. "Dat ze met modder naar ons zou gaan gooien hadden we wel verwacht. Ze is knettergek, en dat is al jaren aan de gang. Zo heeft ze jarenlang gedaan alsof ze terminaal ziek is, wat niet het geval bleek te zijn. Dat was ook de druppel voor onze vader." Toch blijft het moeilijk dat ze hun vader kwijt zijn, en feitelijk hun moeder ook. Want niemand heeft nog contact met haar. "Natuurlijk doet het pijn. We praten er ook veel over met elkaar. Maar het geeft rust dat ze nu vast zit."

Verdachten blijven langer in voorarrest

Want voorlopig blijft Mijntje B. in voorarrest, zo besloot de rechter. Daarnaast wordt ze op verzoek van een psycholoog ook in het Pieter Baan Centrum onderzocht om te kijken of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Volgens B. is dat niet zo, maar ze is wel bereid mee te werken aan het onderzoek. Ook medeverdachte Markus P. (58) blijft langer vastzitten.

Op 23 februari is er opnieuw een regiezitting om te kijken of er nog onderzoekswensen zijn. Wanneer het tot echt een inhoudelijk behandeling gaat komen is nog onduidelijk. Vanwege een lange wachtlijst bij het Pieter Baancentrum kan het zomaar nog acht maanden duren voordat het onderzoek helemaal is afgerond.