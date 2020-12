Vijf jaar oude tunnel bij Amsterdam Centraal de komende maanden 's nachts dicht

De werkzaamheden zijn volgens projectmanager Daan Seesing nodig omdat de wandbekleding van de tunnel niet veilig genoeg is. "Naar aanleiding van landelijke zorgen over het beton in nieuwere tunnels, is ook twee jaar geleden deze tunnel getest. Er zijn brandproeven gedaan, en helaas bleek het beton ook hier bij een hele grote brand sneller te kunnen afspatten. De tunnel is wel gewoon veilig voor gebruik. Maar vanwege de specifieke locatie [de Noord/Zuidlijn loopt eronder, boven de tunnel zitten het CS en het bijbehorende busstation - red.] heeft de gemeente Amsterdam er toch voor gekozen de veiligheid maximaal te laten zijn."

Hittewerende bekleding

De komende negen maanden wordt er hittewerende bekleding aangebracht in de Michiel de Ruijtertunnel. Ook worden er nieuwe camera's opgehangen. De automobilist moet in die tijd geduld hebben. Het is ook niet makkelijk uit te leggen dat zo'n gloednieuwe tunnel nu al moet worden aangepakt. Seesing: "Het is ook heel vervelend. Maar toch, we willen de veiligheid maximaal laten zijn. Dus we vinden het erg belangrijk dat we het toch aanpakken."

Naast de Michiel de Ruijtertunnel zijn de komende jaren ook de Piet Heintunnel en de Arenatunnel aan de beurt.