Huizen heeft nog 30.000 euro over om sportverenigingen te helpen

Het geld komt uit het potje van het 'Lokaal Sport Akkoord'. Het budget voor dit jaar is nog niet op.

Huizen wil met het geld om sportverenigingen en hun vrijwilligers ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in coronatijd. "Juist nu is het van belang dat mensen sporten en bewegen. Deze extra subsidie kan een stimulans zijn om andere of meer activiteiten te organiseren", legt de gemeente Huizen uit.

Het geld kan voor meerdere doelen gebruikt worden. "Verenigingen kunnen bijvoorbeeld op andere locaties aan de slag, andere beweeg- en spelvormen kiezen, materialen aanschaffen voor buitensporten of de activiteiten spreiden over meer tijd met minder mensen in de zaal en daarvoor een extra zaal huren".

Duizend tot tweeduizend euro

Huizer sportclubs kunnen een beroep doen op een bedrag tussen de duizend en tweeduizend euro. Als ze dat willen, moeten ze wel snel zijn: een aanvraag kan nog maar twee weken worden gedaan.