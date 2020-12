Gemeente Alkmaar wint kort geding: opnames grote Nederlandse filmproductie van de baan

ALKMAAR - De geplande filmopnames voor een grote Nederlandse productie in Alkmaar gaan niet door. Vanwege de grote crew zou de aanvraag in strijd zijn met de noodverordening. Maar met die afwijzing waren de producenten het niet eens. Het leidde zelfs tot een kort geding.

Maar de gemeente Alkmaar kreeg uiteindelijk gelijk en won daarmee het kort geding. De crew zal dus moeten uitwijken naar een andere locatie voor de geplande draaidagen.

'The Spectacular'

Verder wil de gemeente niet kwijt om welke filmproductie het gaat. Mogelijk gaat het om de nieuwe Nederlandse dramaserie 'The Spectacular', waarvan de uitzending gepland staat voor het najaar van 2021.

Eerder meldde de producenten aan mediapartner Alkmaar Centraal dat Alkmaar een serieuze kanshebber was als decor voor de serie over de IRA-aanslagen in Nederland.