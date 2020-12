De kracht van social media: gestolen invalidebus na halve dag weer terug

HOOGKARSPEL - Elke ochtend doet Monique de rolgordijnen open om te kijken of hun geliefde bus er nog staat, maar vanmorgen was ze in shock. De invalidebus die voor Monique en haar zoon Mark zoveel betekent is gestolen. Na een oproep op social media is de bus binnen een paar uur gevonden. "Zo zie je maar: als je mensen nodig hebt, dan zijn ze er voor je."

Elke morgen is het eerste wat Monique doet het gordijn openen om te kijken of de bus er nog staat. "Mijn man heeft wel eens gezegd dat deze busjes gewild zijn onder dieven en daarom kijk ik altijd als eerst of hij er nog staat. Toen ik de lege parkeerplaats zag sprong ik in de lucht van boosheid."

Mark, de zoon van Monique, heeft de ziekte van Duchenne en is aan een rolstoel gebonden. Sinds een jaar heeft de familie een spiksplinternieuwe Fiat Ducato. "Mijn man heeft zijn auto er voor ingeruild en we hebben er hard voor gespaard. Die auto is voor ons zoveel waard."

Monique had vannacht een slechte nacht en heeft veel wakker gelegen, maar ze heeft niets gehoord. "De bus stond nagenoeg voor de deur. Het is net of hij zo is verdwenen: de hond is niet aangeslagen, we zien geen glassplinters van de ruiten. Helemaal niks, het is een groot raadsel."

"Het gaat steeds slechter met Mark en hij kan steeds minder. De bus is voor ons vrijheid: sinds we die hebben kunnen we weer op pad. Lekker samen dagjes weg en eropuit." Monique haar zoon Mark koos de bus zelf uit. "We waren gek op dat ding en altijd als we samen in de bus zaten dan zeiden we: "Goh was is die bus toch fijn."

Monique's stem klinkt aangeslagen. "Ik snap niet hoe ze dit kunnen doen; een invalidebus van een invalideplek stelen; we hebben al zo'n groot verdriet in ons leven met die ziekte: moeten ze dan ook nog onze bus jatten?" Door de ziekte van Mark is de bus voor de familie veel waard en dat maakt de diefstal volgens haar 'extra zuur'.

Terug van weggeweest

De post van Monique is vanmorgen massaal gedeeld op social media en tegen de middag kwam er een bericht via Facebook dat de bus is gesignaleerd in een woonwijk in Winkel. "Mijn man en dochter zijn direct in de auto gesprongen om er heen te gaan en hoorde onderweg dat de politie al gebeld was." De bus is nu meegenomen door de politie voor onderzoek.

Monique is onder de indruk van alle hulp die is geboden en de kracht van social media. "Zo zie je maar, als je iemand nodig hebt dan zijn ze er voor je." De familie gaat een GPS-tracker plaatsen in de bus, maar eerst even bijkomen: "Het is een achtbaan: eerst verdriet en nu die enorme blijdschap. We nemen er straks lekker een borrel op."