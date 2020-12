De Peiling: Meldplicht voor uitbundige kerstverlichting?

Knipperende ijspegels langs de dakrand, een verlicht rendier in de voortuin en een vlaggenmast die er met honderden lampjes uitziet als een grote kerstboom. De gemeente Amsterdam overweegt een meldplicht voor uitbundige kerstverlichting in te voeren. Wat vind jij daarvan?

Amerikaanse toestanden Het 's winters versieren van de buitenkant van huizen wint in Nederland aan populariteit. Het gaat er nog niet zo uitbundig aan toe als in de Verenigde Staten, waar mensen soms duizenden dollars uitgeven aan een computergestuurde lichtshow die knippert op de maat van de muziek.

Versierde huizen De gemeente Amsterdam denkt na over de invoering van een meldplicht voor uitbundige kerstverlichting. Bewoners van huizen met meer dan 1 vierkante meter lampjes, of met feestverlichting die meer dan 10 procent van de gevel bedekt, zouden hun versiering bij de gemeente moeten melden.

Belachelijk

"Belachelijk", noemt een bewoner van Amsterdam Noord het plan om een meldplicht in te voeren. "Een keer per jaar heb je gezelligheid en dan ga je dat ontnemen." Ook andere buurtbewoners zijn kritisch tegen een verslaggever van AT5. "Moet je dan een foto laten zien?", vraagt een vrouw met een druk verlichte voortuin zich af. "Of dan komen ze kijken en daarna hoor je pas of het wel of niet mag."

