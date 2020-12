Vomar wil zo snel mogelijk af van alcoholverbod in supermarkten

ALKMAAR - Vomar Voordeelmarkt wil dat het zo snel mogelijk afgelopen is met het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur in supermarkten. Algemeen directeur Aart van Haren ziet geen enkel voordeel in de maatregel en denkt dat hij juist averechts werkt. "Het helpt in ieder geval niet bij het spreiden van winkelend publiek."

NH Nieuws / Roderick de Veen

Met de drukke dagen rondom kerst in het vooruitzicht, lijkt het extra onrustig te worden in supermarktland. Met de drukte in de winkels tijdens Black Friday nog vers in het geheugen, willen de supermarkten voorkomen dat het chaos wordt. Supermarkt Deen liet eerder al weten dat ze rondom de feestdagen graag weer alcohol wil verkopen na 20.00 uur 's avonds. De Vomar staat daar bijna hetzelfde in, alleen ziet deze supermarktgigant liever dat het verbod per direct wordt ingetrokken. "In tegenstelling tot Deen zijn wij wel geopend tot 22.00 uur. De laatste twee uur verkopen wij geen alcohol. Wij werken goed mee aan de regels, maar ik vraag mij wel af in hoe verre dit bijdraagt aan een veilige winkelomgeving voor de consument."

Directeur Van Haren heeft grote vraagtekens bij het verbod. "Ik zie graag dat de regels niet alleen in de kerstweek, maar helemaal worden teruggedraaid. Wij kunnen de omzet heel precies bekijken en de verkopen na 20.00 uur zijn maar een fractie lager dan normaal. In de klantenstroom zijn ook maar weinig effecten zichtbaar. Je ziet dat de klant het snapt. Mensen die een fles whiskey of andere drank willen halen, zorgen dat ze voor 20.00 uur in de winkel zijn geweest." Hij denkt dat de regel alleen verschil maakt in centrumgebieden in grote steden. "Heel misschien dat het daar iets uithaalt, maar als iemand in Anna Paulowna om 20.30 uur een fles wijn wil kopen, dan denk ik niet dat iemand daar slechter van wordt. Laten we stoppen met deze maatregel." Nadelen Van Haren denkt zelfs dat de negatieve bijeffecten groter zijn dan de eventuele voordelen. "In sommige lokale winkels doe je medewerkers wel iets aan als een klant geen begrip heeft voor de regels van de overheid. Dat kan gedoe geven." Hoewel de supermarktdirecteur uitlegt dat er een protocol is en een manager erop toeziet dat alles rustig verloopt, ervaart hij ook andere nadelen waaronder extra werk bij het afsluiten van het slijterijgedeelte.

CBL: Denk na over wanneer je kerstboodschappen doet

Vanuit de brancheorganisatie voor supermarkten Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) klinkt de roep zowel het ouderenuurtje als het alcoholverbod op te schorten om de klantenstroom zo goed mogelijk te verwerken. "Ook vragen wij of de supermarkten op zondag open mogen gaan”, zegt woordvoerder Lisa Bartes. Ze hoopt dat de oproep helpt om drukte in supermarkten rondom de feestdagen te voorkomen. Maar ook aan de klanten heeft CBL een oproep: "Denk goed na over wanneer je kerstboodschappen doet. Kom bijvoorbeeld op maandagochtend en niet in het weekend."