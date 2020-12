Explosie bij station Reigersbos, metro's mogen niet stoppen bij de halte

AMSTERDAM - Metro's 50 en 54 mogen momenteel niet stoppen op halte Reigersbos. Volgens een woordvoerder van het GVB heeft er vannacht een explosie plaatsgevonden in of bij het station. Waarschijnlijk is er een kaartjesautomaat opgeblazen.

De woordvoerder zegt dat de metro's niet mogen stoppen op last van de overheidshulpdiensten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is nog bezig met onderzoek op het station. Het is niet duidelijk wat er voor explosief gebruikt is.

Wel is zeker dat de ravage op het station aanzienlijk is. Het zal nog enige uren duren voordat de boel opgeruimd is en het station weer reizigers kan ontvangen. Die reizigers worden nu geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van bus 47. Mogelijk kunnen de metro's pas tegen 13.00 uur weer stoppen op halte Reigersbos.