Voormalig linksbuiten Telstar en FC Volendam Frank Kramer sinds vrijdag in coma

AMSTERDAM - Voormalig Telstar- en FC Volendam-voetballer en voormalig Boggle- en Hints-presentator Frank Kramer ligt sinds vrijdag, zijn 73e verjaardag, in coma. Dat vertelde Johan Derksen gisteravond in het programma Veronica Inside. "Het gaat echt heel slecht met hem."

Kramer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Derksen is het Kramers wens om bij een onwelwording niet te worden gereanimeerd, en geen sondevoeding te krijgen. Of aan die laatste wens wordt voldaan, is niet bekend.

Behalve voetballer van Telstar FC Volendam en Amsterdamse clubs als Blauw-Wit en FC Amsterdam was Kramer ook presentator van spelshows als Hints en Boggle. Begin deze eeuw startte hij een nieuwe carrière als commentator, een baan waarvan hij twee jaar geleden afscheid nam.

Bij FC Volendam speelde Kramer zijn beste wedstrijden, zo zei hij begin dit jaar tegen NH Nieuws. In de periode daarvoor verdiende hij zijn geld bij Telstar, waar hij zich tijdens een oefenwedstrijd tegen FC Volendam in de kijker speelde bij de scouts uit het vissersdorp.