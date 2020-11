Ajax gaat in Liverpool op zoek naar bonuspunten

LIVERPOOL - Op een leeg Anfield gaat Ajax dinsdagavond op zoek naar bonuspunten in de Champions League. De uitslag van de uitwedstrijd tegen Liverpool is niet cruciaal voor een plaats in de achtste finales van de koningsklasse. Maar bij een overwinning kan volgende week thuis tegen Atalanta wel een gelijkspel volstaan.

Ajax heeft een nagenoeg fitte selectie. Alleen Mohammed Kudus ontbreekt. Hij viel uit tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1). "We hebben in die wedstrijd veel kansen gemist", zei Ten Hag. "Maar als we moediger waren geweest dan hadden we nog meer kansen gekregen. Dat is de les die we geleerd hebben."

Ajax is inmiddels een stuk beter dan ruim een maand geleden toen Liverpool in Amsterdam was. "We zijn beter op elkaar ingespeeld", stelde Ten Hag. "De vorm van enkele spelers is groeiende. We zijn ook fris. Het scheelt dat we in het voorjaar niet hebben gespeeld. De vorige jaren moesten wij ook tijdens de zomerstop voetballen omdat we aan de voorronden moesten deelnemen. Ook wij kwamen toen in november, december en januari in de problemen wat betreft blessures."

Ongeslagen in uitwedstrijden

Ajax is onder Ten Hag na elf groepswedstrijden en vijf kwalificatiewedstrijden in de Champions League nog altijd ongeslagen buiten Amsterdam. Dat is een hele prestatie als je bedenkt dat de club in die periode op bezoek is geweest bij clubs als Real Madrid, Juventus, Bayern München, Chelsea en Tottenham Hotspur. "We willen weer ons eigen spel spelen en goed aan de bal zijn", zei Ten Hag. "We starten niet als favoriet, maar we kunnen lastig te bespelen zijn."