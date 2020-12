Genoeg stemmentellers in Amsterdam voor verkiezingen

Terwijl het Ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren een wervingscampagne voor 70.000 stembureauleden is begonnen voor de verkiezingen in maart, laat de gemeente Amsterdam weten genoeg vrijwilligers in haar bestand te hebben.

Gemeente Amsterdam is niet onbekend met tekorten in de bezetting op de stembureaus. In 2018 was er twee weken voor de verkiezingen nog een tekort van 200 tellers. Voor de komende verkiezingen maakt de gemeente zich niet veel zorgen. “Mede door de wervingsactie in 2018, waarbij het destijds stormliep, hebben we nu een zeer uitgebreid medewerkersbestand. Dat lijkt op dit moment voldoende", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De landelijke tekorten zijn vooral te wijten aan corona. Vanwege de afstandsregels gaan sommige stemlokalen al twee dagen eerder open, en om mensen te wijzen op de coronaregels is het minimum aantal leden per stembureau opgehoogd van drie naar vier. Dit betekent dat er veel meer vrijwilligers nodig zijn dan in andere jaren. Volgens de Rijksoverheid zijn de Nederlandse gemeenten samen op zoek naar zo'n 70.000 stembureauleden.

Ook als er door ziekteverzuim te weinig vrijwilligers zijn, valt dat op te lossen, denkt de gemeente. “Mocht er toch een tekort blijken, dan gaan we extra werven. De ervaring leert dat we bij een wervingsactie heel snel aanmeldingen krijgen, veel meer dan we nodig hebben, zoals ook het geval was in 2018. Toen hebben we de wervingsactie al na een paar dagen moeten stopzetten.”

Locaties tekort

De gemeente is zich nog wel op zoek naar locaties voor stembureaus. In 2018 waren er 560 stembureaus, maar veel locaties vallen af in verband met de afstandsregels. Onder andere schoolgebouwen worden nu als optie overwogen.

Qua hygiëne moet er ook een hoop gebeuren op de locaties. Tussen de vrijwilligers van het stembureau worden kuchschermen geplaatst, en er moeten mondkapjes en desinfectiemiddelen aanwezig zijn.