Oud-Ajax en AZ doelman Jay Gorter valt op bij Go Ahead Eagles: "Snel gegaan"

DEVENTER - Jay Gorter is bezig aan zijn derde seizoen bij Go Ahead Eagles, maar sinds deze zomer is hij eerste keeper en valt hij op door zijn goede spel. Het twintigjarige talent wordt al verband gebracht met clubs als FC Twente. "Het is heel snel gegaan."

Portret met Jay Gorter uit Purmerend - NH Nieuws

"Het is een wereld van verschil", vergelijkt Jay Gorter zijn nieuwe woonplaats Deventer met Purmerend. "Het leven en de mensen, in het begin was dat wel even wennen. Inmiddels ben ik wel ingeburgerd."

Quote "Ik zeg altijd alles wat er in me opkomt" Keeper Go Ahead Eagles JAy Gorter

Gorter speelde in de jeugd van Ajax en AZ, maar bij beide clubs lukte het hem niet om door te breken. Dat kwam mede door zijn gedrag. Gorter weet nu dat hij niet altijd de makkelijkste was. "Ik ben een temperamentvolle jongen. Ik zeg altijd alles wat er in me opkomt. En dat is niet altijd slim, dat heb ik nu wel door." Dinsdagavond speelt Gorter met de Eagles in Deventer tegen Jong AZ. Bekijk de video voor de hele reportage van Jay Gorter in Deventer.