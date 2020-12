Uithoornse rapper Mill Green werkt aan droom, maar is ook even kapper

UITHOORN - De 25-jarige Jessy Volkers alias rapper Mill Green heeft een grote droom: met zijn muziek de kost verdienen. Dit voorjaar studeerde hij af aan de Nederlandse Popacademie. Hij had grootste plannen, alleen de coronapandemie gooide roet in het eten. "Dat was wel shit, maar ik ga gewoon door. Het is mijn passie dus ik geef niet op." Optreden gaat even niet, maar Jessy brengt wel met regelmaat nieuwe nummers uit.

Uithoornse rapper Mill Green

Afgelopen weekend heeft Jessy als Mill Green een nieuw nummer gelanceerd, genaamd Top Off. Het nummer is al meer dan 120 duizend keer beluisterd. Ook op Youtube doet de clip het goed. "Top Off is een feestnummer", zegt de rapper. "Ik maak ook nummers met meer diepgang. Bijvoorbeeld het nummer Chronofobia, dat gaat gaat over een periode dat ik bang was voor het verstrijken van de tijd en depressief werd. Dat nummer doet het dan minder goed, maar dat maakt niet uit. Ik vind het juist leuk om frustraties van me af te schrijven en lol te trappen." Van de Bijlmer naar Uithoorn Jessy werd geboren in de Amsterdamse Bijlmer. Vlak voor hij puber werd, verhuisde hij met zijn vader en moeder naar Uithoorn. Zijn ouders wilden Jessy in een wat rustigere omgeving laten opgroeien dan de Bijlmer. "Ik snap dat nu wel, maar vooral toen ik wat ouder werd vond ik Uithoorn enorm saai. Toen ik een jaar of 15 was, ging ik weer vaak naar Amsterdam. Daar was het veel spannender." In 2018 heeft Jessy een nummer over zijn jeugd in Uithoorn geschreven met de titel Lockdown. "Ik voelde me echt opgesloten in Uithoorn. Het duurde ook een uur, voordat je met de bus in Amsterdam was."

Quote "Ik stond op een soort punt, waarop ik moest kiezen. Mijn leven verder verkloten of voor de muziek gaan" Jessy, rapper

In de weekenden was Jessy vaak in Amsterdam te vinden. Op een gegeven moment kwam hij in een wereldje terecht waarin drugs en geweld normaal waren. "Ik stond op een soort punt, waarop ik moest kiezen. Mijn leven verder verkloten of voor de muziek gaan. Ik heb voor het laatste gekozen." De ruige periode in Amsterdam inspireert de Uithoornse rapper wel voor het schrijven van zijn teksten. De teksten en clips zijn soms heftig en Mill Green lijkt een stoere gast. "Dat is 'ie ook, not" lacht zijn moeder Manon Volkers. "Nee hoor, Jessy is een heel aardige en sociale jongen die altijd voor anderen klaar staat. Hij heeft wel een lontje, maar dat hebben er wel meer." Tekst loopt door onder de video

Rapper Mill Green in actie - NH Nieuws

Moeder Manon Volkers staat helemaal achter de carrière van haar zoon. "Ik hoop dat hij doorbreekt. Van mij hoeft hij er niet stinkend rijk mee te worden, als hij er maar wel zijn beroep van kan maken", zegt ze. Jessy beaamt dat."Muziek is gewoon het enige dat ik echt leuk vind en waar ik goed in ben." Door de coronapandemie kan hij nog niet volop aan de bak als rapper. Daarom heeft de rapper tijdelijk een baantje als kapper bij een vriend in Amsterdam. Maar de keuze tussen rapper of kapper is snel gemaakt. "Rapper natuurlijk!"