Vijf auto's betrokken bij kettingbotsing op A1 door dikke rook van Bussumse villabrand

BUSSUM - Slecht zicht op de snelweg, zeer waarschijnlijk door de dikke rook van de grote villabrand in Bussum , heeft geleid tot een kettingbotsing op de A1 op steenworp afstand van de brand. Er zijn zeker vijf auto's op elkaar gebotst.

De snelweg is ter hoogte van het ongeluk al een paar uur afgesloten vanwege de rookwolken van de brand die nog altijd boven de weg hangen. Het zicht op de weg is daarom erg slecht. De betrokken auto's hebben waarschijnlijk niet of slecht gezien.

Afgesloten

De auto's moesten na het ongeluk worden weggesleept. De weg blijft nog enige tijd afgesloten. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen gevolgen gevallen.