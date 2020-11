Alkmaarder (20) wordt drie keer in één nacht aangehouden door de politie

JULIANADORP - Een hardleerse Alkmaarder heeft de politie afgelopen weekend flink aan het werk gezet. De jongen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst drie keer aangehouden. De politieagenten spreken dan ook over 'iets met een ezel en een steen'.

De man reed onder invloed van alcohol en drugs in Julianadorp, toen agenten hem staande wilden houden voor een controle. Hierop vluchtte de bestuurder en werd de achtervolging ingezet.

Niet veel later kon de politie hem toch aangehouden en werd hij naar het politiebureau gebracht. Hier werd bloed van hem afgenomen om te kijken hoeveel drank en drugs de man op had. De bestuurder mocht vervolgens weer naar huis met een rijverbod op zak.

Enkele momenten later stapte de man toch in de auto en reed weg. Hij werd opnieuw aangehouden. Dit keer voor rijden met een rijverbod.

Zware straf

Toen de bestuurder daarna weer al rijdend werd aangetroffen, is hij voor de derde keer aangehouden en in de cel gegooid. Hij is zijn rijbewijs kwijt en kan volgens de politie een zware straf tegemoet zien.