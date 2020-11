Schapen mogen blijven grazen in Velsen: "Geweldig nieuws"

VELSEN - Schaapherder Marleen de Bie mag haar werk blijven doen in de gemeente Velsen. De zogeheten speckled sheep, te herkennen aan hun gespikkelde koppen, moest door bezuinigingsplannen van de gemeente verdwijnen, maar maandagmiddag kreeg Marleen het verlossende telefoontje dat ze ook volgend jaar haar schapen in Velsen mag laten grazen.

"Geweldig nieuws", reageerde Marleen, die met haar kudde in een paar jaar een vertrouwd beeld is geworden in de IJmond. "Ik had me er al een beetje bij neergelegd dat ik niet mocht doorgaan." Marleen is uitgegroeid tot een bezienswaardigheid in de IJmond. Met name de mensen in het verstedelijkte Velsen-Noord zien haar en haar schapen graag aan het werk, zoals vanmiddag in het park tussen de Wijkeroogstraat en de A22. Het geeft de mensen in de omgeving een 'landelijk gevoel'.

Marleen begrijpt de behoefte van de mensen aan het 'landelijke gevoel.' De aanblik van grazende schapen geeft omwonenden het idee dat ze in de Engelse countryside leven, terwijl ze in werkelijkheid zitten opgesloten tussen de industrie (Tata Steel en NUON), het Noordzeekanaal en de snelweg A22 met de Velsertunner op een steenworp afstand.

Reactie gemeente Velsen:

"Zoals bekend ligt er een forse bezuinigingstaak in Velsen. In het proces naar de keuze voor bezuinigingen is in de volle breedte gekeken naar alle mogelijkheden om te bezuinigen. Het stoppen met de schaapherder was daarbinnen ook een optie. In de definitieve bezuinigingen is er echter voor gekozen niet te stoppen met de begrazing door schapen."

"Het begrazen door schapen is een efficiënte manier om te maaien, omdat zij makkelijker op plekken kunnen komen waar maaimachines niet kunnen komen. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit, omdat schapen niet alles opeten en er voor zorgen dat sommige planten blijven staan. Ook zaden blijven liggen of worden verspreid via de vacht van de schapen."