Douwe Bob rijdt zonder shirt op paard door ijskoud Amsterdam voor het goede doel

AMSTERDAM - Niemand minder dan Douwe Bob was vandaag op een paard te vinden in hartje Amsterdam. De singer-songwriter werd gefotografeerd voor de KWF horsekalender van Sabien Zwaga. Vlak voordat zij genas van kanker verloor ze een goede vriendin aan dezelfde ziekte. Met haar kalender zamelt ze geld in voor onderzoek.

"Je krijgt een soort overlevingsschuld", omschrijft Sabien het gevoel dat ze had nadat ze borstkanker overwon, maar haar vriendin overleed aan de ziekte. "Zij heeft heel hard gestreden, maar het is geen gelijke wedstrijd. En op het moment dat je wel die kans hebt om door te leven, dan heb je gewoon heel erg die urge om toch iets te doen." Het idee voor een kalender ontstond bij Sabien nadat er een foto van de partner van haar overleden vriendin was genomen, samen met een paard. "Toen zei ik: 'Hier moeten we iets mee doen.' Want ik zag voor het eerst weer een glimlach op zijn gezicht sinds z'n vriendin was overleden."

De partner van de overleden vriendin van Sabien - Foto: Ryanne Tichelaar

De vader van Sabien heeft momenteel uitgezaaide prostaatkanker. Bovendien overleed haar tante ook al aan de ziekte. Met de kalender hoopt ze dan ook zo veel mogelijk geld in te zamelen. "De ontwikkelingen gaan zo snel op het gebied van de behandeling van kanker", legt ze uit. "Dus geld is gewoon heel welkom om betere geneesmiddelen met minder bijwerkingen te ontwikkelen en nog meer mensenlevens te redden." Fris Douwe is zelf paardenliefhebber en genoot zichtbaar van zijn tocht door de hoofdstad. "Als je geld kan inzamelen voor zo'n mooi doel en het is ook nog zoiets leuks als dit, dan sla je veel vliegen in één klap", vertelt hij. "Maar 't is wel fris."