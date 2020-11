Ajax reist met Blind naar Liverpool

LIVERPOOL - Daley Blind maakt deel uit van de selectie van Ajax voor het uitduel van dinsdag met Liverpool in de Champions League. De verdediger stapte maandagmiddag met zijn ploeggenoten op het vliegtuig richting het noorden van Engeland.

Blind miste zaterdag de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-5) omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Ook Nicolás Tagliafico kwam uit voorzorg niet in actie in Drenthe. De Argentijn lijkt, net als de zaterdag uit voorzorg gewisselde Noussair Mazraoui, eveneens beschikbaar voor het duel met de kampioen van Engeland.

Henderson

Bij de tegenstander is de ziekenboeg nog wel flink gevuld. Alleen middenvelder Jordan Henderson keert terug bij de selectie van trainer Jürgen Klopp. De aanvoerder is voldoende hersteld om aan de vijfde groepswedstrijd in deze Champions League te beginnen. Klopp kan tegen Ajax geen beroep doen op Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Joe Gomez, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. Trent Alexander-Arnold heeft de training hervat, maar ook voor hem komt de wedstrijd tegen Ajax nog te vroeg.

Ajax-trainer Erik ten Hag vertelt maandagavond tijdens een persconferentie in Liverpool hoe zijn ploeg er voor staat. Liverpool kwalificeert zich al met een gelijkspel voor de achtste finales. Voor Ajax is de afloop van de wedstrijd tegen de Engelsen niet cruciaal. Ook bij een nederlaag volstaat voor Ajax volgende week een zege op Atalanta voor een langer verblijf in de Champions League.

Volledige selectie Ajax

Keepers: Andre Onana, Maarten Stekelenburg en Kjell Scherpen

Verdedigers: Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber en Jurriën Timber

Middenvelders: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad

Aanvallers: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Lassina Traoré, Quincy Promes en Klaas Jan Huntelaar